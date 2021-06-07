شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: إدارة بيع مصطفى محمد لجالاتا سراي خاطئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن إدارة النادي الأبيض، أخطأت في عملية بيع مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج ستاد المصري اليوم الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«إدارة بيع مصطفى محمد، لنادي جالاتا سراي التركي، تمت بشكل خاطئ، الزمالك كان من المفترض أن يستفيد من عملية بيع اللاعب بشكل أكبر من ذلك».

وأضاف : «بيع مصطفى محمد، للنادي التركي بمبلغ 6 ملايين دولار مبلغ قليل للغاية، هذا ليس سعر أفضل مهاجم في مصر"، موضحًا :"النادي الأبيض كان من المفترض أن يضع بند الحصول على نسبة 25% من إعادة بيع الللاعب، وليس 20%"، موضحًا :"جالاتا سراي، هو الذي سيستفيد من وراء مصطفى محمد، وليس الزمالك».