شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم زمالك 2001 يجري جراحة الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى علي عبدالحليم علي مهاجم فريق النادي لكرة القدم مواليد 2001، اليوم الإثنين عملية جراحية لعلاج القطع في الرباط الصليبي الذي تعرض له اللاعب، بأحد المستشفيات الخاصة، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

وتواجد بصحبة اللاعب خلال إجراء العملية الجراحية، والده مهاجم الزمالك السابق عبد الحليم علي.

من جانبه، أكد أسامة، أن علي عبد الحليم ، خضع لجراحة وهي عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي، مضيفا أن حالة اللاعب جيدة، والجراحة جاءت ناجحة، وهو حاليا يرقد بالمستشفى، وسيغادر خلال الساعات القادمة.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن اللاعب سيبدأ في مرحلة العلاج الطبيعي ، خلال الفترة المقبلة ، عقب الاطمئنان على العملية ، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له، من أجل العودة للملاعب في أقرب وقت.