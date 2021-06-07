شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: رحيل حسين الشحات في مصلحة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن حسين الشحات، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، يجب أن يخرج للإعارة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج ستاد المصري اليوم"الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، : «حسين الشحات، تم التعاقد معه برقم ضخم جدًا يصل إلى 160 مليون جنيه، من المفترض دفع هذا الرقم في لاعب كبير يُقدم إضافة فنية للفريق، وليس في لاعب يظهر بمستوى مميز في مباراة ويتراجع بعد ذلك».

وأضاف : «من الأفضل إعارة حسين الشحات، لأحد الأندية الخليجية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل إبتعاد اللاعب عن مستواه الفني"، مؤكدًا :"خروج حسين الشحات على سبيل الإعارة في مصلحة الأهلي واللاعب، حيث من الممكن أن يستعيد مستواه الفني ويعود مرة أخرى للقلعة الحمراء».