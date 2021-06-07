شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تقسيمة قوية للاعبين فى ختام التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال تدريب الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض تقسيمة قوية فيما بينهم في وسط الملعب.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.