شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تقسيمة قوية للاعبين فى ختام التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال تدريب الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض تقسيمة قوية فيما بينهم في وسط الملعب.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.