شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك .. أوباما يؤدي برنامجًا بدنيًا منفردًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين بمقر النادي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تجهيز أوباما بدنيا قبل مواصلة مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.