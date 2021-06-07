شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسة مع معاونيه واللاعبون يخوضون تدريبات خاصة بالكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريب مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشرح المدير الفني للزمالك لمعاونيه برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم.

وقام كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران، حيث تولى أسامة نبيه المدرب العام قيادة مجموعة بينما قاد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد المجموعة الثانية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بالكرة من لمسة واحدة وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل المدير الفني.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 55 نقطة.