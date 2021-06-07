شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أرقام أليو ديانج مع الأهلي قبل هوجة عروض الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب.

ويؤدي ديانج دورًا مهمًّا في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، فهو أول حائط صد لهجمات المنافسين، كما يجيد اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين ودقة تمريراته.

وبات ديانج هدفا مطلوبا لعدد من الأندية الأوروبية التي ترغب في الحصول على خدمات النجم المالى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم تمسك إدارة الأهلي استمراره مع القلعة الحمراء.



