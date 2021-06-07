شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر قائمة أغلى فرق الدوري المصري بـ505 ملايين و700 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النادي الأهلي، قائمة أغلى فرق الدوري العام، بقيمة تسويقية بلغت 26 مليونا و450 ألف يورو، بفارق 6 ملايين يورو عن نادي الزمالك أكبر منافسيه على القيمة التسويقية، حيث بلغت القيمة الكاملة لقائمة نادي الزمالك 20 مليون يورو، رغم أن قائمة القلعة البيضاء تضم 34 لاعبا، بينما تضم قائمة الأهلي 32 لاعباً فقط.

وبلغ إجمالي القيمة التسويقية للدوري العام والذي يضم 18 فريقا، 148 مليونا و800 ألف يورو، وجاء ترتيب أندية الدوري العام من حيث القيمة التسويقية كالتالي:

ـ الأهلي: 505 ملايين و700 ألف جنيه

ـ الزمالك: 382 مليون جنيه

ـ بيراميدز: 353 مليونا و700 ألف جنيه

ـ الإسماعيلي: 150 مليونا و600 ألف جنيه

ـ المصري: 133 مليونا و800 ألف جنيه

ـ الاتحاد السكندري: 125 مليونا و800 ألف جنيه

ـ سيراميكا: 117 مليونا و500 ألف جنيه

ـ المقاولون: 115 مليونا و700 ألف جنيه

ـ طلائع الجيش: 115 مليونا و700 ألف جنيه

ـ وادي دجلة: 112 مليون و400 ألف جنيه

ـ سموحة: 108 ملايين و600 ألف جنيه

ـ إنبي: 108 ملايين و600 ألف جنيه

ـ البنك الأهلي: 103 ملايين و800 ألف جنيه

ـ المقاصة: 100 مليون و900 ألف جنيه

ـ الجونة: 95 مليونا و200 ألف جنيه

ـ الإنتاج الحربي: 82 مليونا و200 ألف جنيه

ـ غزل المحلة: 67 مليونا و500 ألف جنيه

ـ أسوان: 65 مليون جنيه