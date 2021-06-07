شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات المتبقية لفرسىّ الرهان على الصعود للأضواء بمجموعة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتد الصراع بين حرس الحدود وفاركو لحجز تذكرة الصعود في المجموعة الثالثة لفرق أندية بحرى والإسكندرية بدورى القسم الثانى، بعدما نجح الحدود فى قلب الطاولة بتحقيق فوز مهم على أبناء الإسكندرية في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، وهو ما أدى لاحتلالهم صدارة الترتيب، خاصة بعدما واصلوا انتصاراتهم على بلدية المحل.

ونستعرض في التقرير المواجهات المتبقية للفريقين:

حرس الحدود

يحتل الحدود المركز الأول حاليا برصيد 55، وتتبقى له أربع مباريات قوية، حيث يستضيف المنصورة ثم يخرج لمواجهة الأوليمبى، ثم يستقبل كفر الشيخ، على أن يختتم مبارياته بلقاء دكرنس خارج الديار.

ويحاول محمد حليم، المدير الفني لحرس الحدود، استغلال حالة النشوة التي يعيشها اللاعبون، من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة لخطف تذكرة الصعود لدوري الأضواء من جديد.

فاركو

يحتل فاركو المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 54 نقطة، وتتبقى له مواجهات سهلة، حيث يخرج لمواجهة أبو قير للأسمدة، ثم يستضيف سبورتنج، ثم يخرج لمواجهة بيلا، ويختتم مبارياته بقاء بنى عبيد، وهى لقاءات سهلة نظريا إلى حد ما، نظرا لفارق الإمكانيات بين أبناء مجدى عبد العاطى وباقى الفرق.