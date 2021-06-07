شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبدأ خطة تطوير قطاع الناشئين لدعم الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو فريق غزل المحلة على تطوير قطاع الناشئين والاهتمام باللاعبين خلال المرحلة المقبلة، وذلك لدعم الفريق الأول فى بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب الظهور الجيد لبعض أبناء النادى هذا الموسم، على رأسهم أحمد الندرى وعبد يحيى.

ويحاول مسئولو فريق غزل المحلة استغلال اللاعبين في عملية التسويق، مثل إمام عاشور، الذى انتقل إلى الزمالك الموسم الماضى بصفقة قدرها 12 مليون جنيه، ويتمكن أيضا من بناء جيل قادر على حصد البطولات المحلية والمشاركة في البطولات الأفريقية خلال المواسم القادمة.

ويستعد غزل المحلة لمباراة الإسماعيلي المقرر لها منتصف الشهر الجاري، وذلك من خلال إقامة عدد من الوديات لتجهيز اللاعبين والبدلاء للمباراة التي سيسعى خلالها أبناء غزل المحلة لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل إيقاف نزيف الخسائر المتتالية منذ خمس مباريات.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في سبع مباريات والتعادل في عشر مباريات والخسارة في سبع مباريات منذ بداية الدوري الممتاز.