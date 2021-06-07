شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي تهزم الشرقية للدخان وتتأهل لدور الـ16 بكأس مصر للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الشرقية للدخان بنتيجة 3-0 فى إطار دور الـ32 بكأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021، ليتأهل إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلي مع الطيران فى دور الـ16، بعدما تُوج مؤخرا بلقب الدورى الممتاز لهذا الموسم.

كما تأهل الزمالك إلى دور الـ16 بالفوز على سبورتنج 3 /0 منذ قليل فى المباراة التى جمعتهما فى الرابعة عصرا.

فيما تأهل إلى دور السادس عشر مباشرة كل من الطيران وقارون والصيد والاتحاد السكندرى والشمس وناصر أبناء الشعب لاعتذار الأندية التى كانت من المقرر أن تخوض دور الـ32 أمامهم.