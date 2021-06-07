الامارات | بالصور.. جمهور منتخب الامارات يرسم أجمل اللوحات في زعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جمهور منتخب الامارات يرسم أجمل اللوحات في زعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم جمهور الامارات أجمل اللوحات الغنائية والتشجيعية خلال مؤازرته للمنتخب على ملعب نادي الوصل في زعبيل بقلب مدينة دبي، أمام منتخب تايلاند اليوم (الاثنين) ضمن الجولة الثامنة من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

شاهد صور الجمهور في المدرجات التي التقطتها عدسة الزميل أسامة ابوغانم.

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