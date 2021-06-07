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الامارات | بالصور: الجمهور الإماراتي يتحدى حرارة الطقس لمؤازرة "الأبيض" أمام تايلاند

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تصوير: أسامة أبوغانم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدى الجمهور الإماراتي حرارة الطقس، اليوم الاثنين، وآزر "الأبيض" دون توقف طوال الـ 90 دقيقة في المباراة التي جمعته أمام منتخب تايلاند على استاد زعبيل في دبي، ضمن تصفيات كأس آسيا "الصين 2023" وكأس العالم "قطر 2022".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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