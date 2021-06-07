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سمير كمونة يهاجم أمير توفيق بسبب تواضع مستوى صفقات الأهلي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تواضع مستوى الصفقات التي تم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال السنوات الماضية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»: «أمير توفيق، فشل في مهمته مع النادي الأهلي، ولازم يرحل من منصبه»، مؤكدًا :«تم تدعيم الفريق بصفقات دون المستوى خلال السنوات الماضية الماضية، تحديدًا في اللاعبين الأجانب».

وأضاف: «كيف يتم بيع المغربي وليد أزراو الذي كان أحد أفضل مهاجمي والتعاقد مع السنغالي أليو بادجي» مؤكدًا :«بادجي، صفقة فاشلة، حيث تعاقد النادي معه بمبلغ كبير ولم يستفد من ورائه».

وتابع: «بادجي، ليس لاعب كرة، فهو لاعب سلة»، مشيرًا: «الأهلي أخطأ بالتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الجونة السابق أيضاً اللعب للفريق الأحمر مختلف عن أي ناد، مش أي لاعب يستطيع تحمل ضغط الجماهير».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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