شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يهاجم أمير توفيق بسبب تواضع مستوى صفقات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تواضع مستوى الصفقات التي تم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال السنوات الماضية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»: «أمير توفيق، فشل في مهمته مع النادي الأهلي، ولازم يرحل من منصبه»، مؤكدًا :«تم تدعيم الفريق بصفقات دون المستوى خلال السنوات الماضية الماضية، تحديدًا في اللاعبين الأجانب».

وأضاف: «كيف يتم بيع المغربي وليد أزراو الذي كان أحد أفضل مهاجمي الدوري المصري والتعاقد مع السنغالي أليو بادجي» مؤكدًا :«بادجي، صفقة فاشلة، حيث تعاقد النادي معه بمبلغ كبير ولم يستفد من ورائه».

وتابع: «بادجي، ليس لاعب كرة، فهو لاعب سلة»، مشيرًا: «الأهلي أخطأ بالتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الجونة السابق أيضاً اللعب للفريق الأحمر مختلف عن أي ناد، مش أي لاعب يستطيع تحمل ضغط الجماهير».