شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يكشف حل جديد للزمالك في أزمة فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن حل جديد للنادي الأبيض في أزمة التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في نهاية الموسم الجاري.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«في حال وصول نادي الزمالك لاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي، بشأن تجديد عقده مع الفريق الأبيض والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، يجب على النادي الأبيض أن يعمل إمتداد لعقد اللاعب».

وأضاف : «في حال قيام نادي الزمالك بتمديد عقد فرجاني ساسي، لن يستطيع النادي الذي وقع له اللاعب، أن يتقدم بشكوى ضده، لأنه لم يخطر الزمالك بالتفاوض مع فرجاني، خلال الفترة القانونية»، موضحًا :«هذا ما حدث مع الزمالك، عندما حصل على توقيع عبدالله السعيد، حيث قام الأهلي بعمل بتمديد عقد اللاعب لمدة موسمين».