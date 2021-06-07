حالة طوارىء في منتخب اسبانيا قبل انطلاقة يورو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

اعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي حالة الطوارىء في منتخب ​اسبانيا​ بعد اصابة اللاعب سيرجيو ​بوسكيتس​ بفيروس كورونا فتم استدعاء 4 لاعبين جدد تحسبًا للعواقب المُحتملة.



وجاء نص البيان كالتالي:

-قرر طاقم التدريب دمج مجموعة من اللاعبين لإكمال التدريب خلال الأيام القليلة المقبلة بأوامر من لويس إنريكي ضمن فقاعة موازية.

- وسينضم رودريغو مورينو من ليدز يونايتد وبابلو فورناليس من وست هام يونايتد وكارلوس سولير من فالنسيا وبرايس مينديز من سيلتا فيغو إلى التدريبات في لاس روزاس دي مدريد.

- سيبقى اللاعبون المدعوون إلى الدورات التدريبية خارج فقاعة اللاعبين الحاليين وسيتوجهون يوميًا إلى لاس روزارس بعد اجتياز الاختبارات اليومية ذات الصلة قبل وصولهم وأثناء إقامتهم، كما سيتم تقييم إدراجها النهائي في قائمة ​يورو 2020​، بناءً على النتائج التي سيتم الحصول عليها في الأيام المقبلة.