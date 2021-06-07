لوريس: على أرض الملعب نحن أبطال العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

أشار حارس مرمى ​فرنسا​ ​هوغو لوريس​ إلى أن منتخب الديوك يخوض المباريات بروحية بطل العالم مشدداً على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الفوز.



وأوضح لوريس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ​بلغاريا​ ودياً الثلاثاء: "نحن فريق جماعي، يجب أن نولد قوة جماعية للذهاب بعيداً في المنافسة، هذا ضروري للنجاح كفريق، كل شخص يجب أن يتحمل مسؤوليته".

وأضاف: "لا يوجد توتر مقارنة بالمنافسة، الأمور واضحة منذ البداية، نرى أنفسنا مجموعة متكاملة، نشعر عندما تقترب المنافسة أن هناك شيئاً ما ننتظره، نريد أن نعيشه معاً، ونشارك بعضنا البعض المشاعر، إذا أردنا تحقيق أشياء عظيمة".

وختم لوريس: "لا يمكننا أن نفوز بالمباريات على الورق، ولكن في أرض الملعب، نحن أبطال العالم بالفعل، ولكن هناك تفاصيل أخرى، سنواجه فرق على مستوى عالٍ، ويمكنك أن تدفع نتيجة الغرور، لكن بالمقارنة مع ما أراه في التدريبات، هناك فريقاً جماعياً متحداً".