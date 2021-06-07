ديشان: مبابي سيتخذ القرار المناسب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

تحدث مدرب ​منتخب فرنسا​ ديدييه ديشان عن مستقبل ​كيليان مبابي​ مهاجم ​باريس سان جيرمان​، حيث ان مستقبل الاخير لا يزال موضع شكوك في الفترة الاخيرة.



وكان رئيس الفريق الباريسي ناصر الخليفي قد كشف عن عزمه على إبقاء مبابي بأي ثمن، وهذا على الرغم من انتهاء عقده في صيف 2022.

وفي حديث له، قال ديشان: "مستقبل كيليان مبابي؟ لقد كان كيليان واضحًا في هذا الشأن، سيكون لديه قرار يتخذه، وسوف يتخذه عندما يراه مناسبًا".

وأضاف: "مبابي متعاقد مع باريس سان جيرمان، إنه في سلام وصفاء معنا، وفي الوقت الحالي، إنه يركز مع المنتخب الفرنسي".