منتخب اسبانيا يتلقى لقاح كورونا بعد اصابة بوسكيتس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تطعيم لاعبي المنتخب الأول ضد فيروس كورونا بعد إصابة لاعب الوسط سيرجيو ​بوسكيتس​.



نجم برشلونة تعرض للإصابة بكورونا مما أثار جدلًا كبيرًا في إسبانيا قبل 4 أيام من بداية ​يورو 2020​.

وأعطى وزير الصحة الإسباني أذن للاعبين الـ24 في قائمة الماتادور بالحصول على جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأكدت التقارير أن الفريق بالكامل سيحصل على اللقاح ولم يتردد الاتحاد الإسباني في إظهار الموافقة على قرار وزير الصحة.

منتخب ​اسبانيا​ يواجه ليتوانيا في مباراته الودية الأخيرة قبل مواجهة السويد في افتتاح مبارياته ببطولة يورو 2020 يوم الإثنين المقبل.