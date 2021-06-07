اودوي يفكر في تمثيل منتخب غانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

لم يقفل نجم نادي ​تشيلسي​ الانكليزي كالوم هودسون أودوي الباب أمام فكرة تمثيل منتخب غانا خلال الفترة المقبلة رغم مشاركته في وقت سابق مع منتخب إنكلترا.



وشارك أودوي لأول مرة مع منتخب إنكلترا الأول كبديل خلال المواجهة الودية أمام جمهورية التشيك خلال عام 2019.

وقال أودوي: "عندما تكون شابًا لديك فرصة للعب مع إنكلترا طوال السنوات من أقل من 15 عامًا إلى أقل من 16 عامًا على طول الطريق".

وأوضح: "لذلك كان من الواضح أن اختيار غانا أو إنكلترا كان وفي نهاية اليوم قلت إنني دائمًا كان لدي الأشخاص المناسبون من حولي الذين ينصحونني دائمًا ما هو الصواب وما هو الخطأ. جاءت إنكلترا وقلت "نعم ، دعني أذهب وألعب لبلدي".

وأتم أودوي في حديثه: "لكني قلت إن غانا هي وطني أيضًا لذلك سنرى وسنرى لن تعلم أبدًا".