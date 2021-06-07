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الرئيس البرازيلي: لا علاقة لي بما يخص اللاعبين أو المدربين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

أكد الرئيس ​البرازيل​ي ​غايير بولسونارو​ أنه لا يمارس أي ضغوط لاستقالة أو إقالة مدرب منتخب السامبا ​أدينور ليوناردو باتشي​ "تيتي".

وأشار الرئيس في تصريح: "مشاركتي في كوبا أميركا يتعلق بالبرازيل بحيث يمكن تنظيمها هنا، لكن لا علاقة لي بما يخص اللاعبين أو المدربين".

وجاء حديث بولسونارو رداً على المعلومات التي تحدثت عنها الصحافة فيما يتعلق بانزعاج تيتي واللاعبين بسبب إقامة كوبا أميركا في البرازيل في خضم تفشي فيروس أو الاستقالة المحتملة للمدرب والضغط من الحكومة بهذا الخصوص.

وتحدثت تقارير محلية عن إحتمال إستقالة تيتي بعد مواجهة باراغواي غداً الثلاثاء في أسونسيون ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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