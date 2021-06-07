بوغبا: اريد الفوز بلقب اليورو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

اكد نجم المنتخب الفرنسي ​بول بوغبا​ انه يسعى للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية "​يورو 2020​"، والتي ستنطلق بعد أيام، موضحاً ان خسارة نهائي الدوري الاوروبي مع مانشستر يونايتد عززت من دوافعه للفوز بلقب يورو 2020، برفقة منتخب بلاده.



والمح بوغبا الى أن رفاقه في المنتخب هم مجموعة متفاهمة ومخلصة لأقصى مدى، والكل يعملون لمصلحة الديوك وفوزه فقط، لكن الآمال الملقاة على عاتقهم بشأن كونهم أبطال العالم 2018 ثقيلة، كاشفاً عن سعادته بعودة كريم بنزيما، مضيفًا أن الاخير ظهر في التدريبات وكأنه معنا دائمًا، لم يكن هناك أي شيء غريب أو يحتاج وقتًا للتأقلم.