ريال مدريد يبحث عن مخرج لائق لمارسيلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ​ريال مدريد​ يبحث عن مخرج لترحيل للبرازيلي ​مارسيلو​ دا سيلفا في الميركاتو الصيفي بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح فيرلاند ميندي.



وأضافت أن "النادي الملكي يدرك اهتمام نادي إنتر ميامي المملوك من ديفيد بيكهام بخدمات مارسيلو علماً أن اللاعب لا يرغب بالرحيل ويريد الاستمرار حتى نهاية عقده الصيف المقبل".

وختمت الصحيفة أن "الميرينغي ينوي الاستغناء عن مارسيلو لمنح الفرصة للشاب ميغيل غوتيريز، الذي تألق في الموسم الماضي إلى جانب احتمال لعب دافيد ألابا كظهير أيسر".