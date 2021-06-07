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ريال مدريد يبحث عن مخرج لائق لمارسيلو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يبحث عن مخرج لائق لمارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ​ريال مدريد​ يبحث عن مخرج لترحيل للبرازيلي ​مارسيلو​ دا سيلفا في الميركاتو الصيفي بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح فيرلاند ميندي.

وأضافت أن "النادي الملكي يدرك اهتمام نادي إنتر ميامي المملوك من ديفيد بيكهام بخدمات مارسيلو علماً أن اللاعب لا يرغب بالرحيل ويريد الاستمرار حتى نهاية عقده الصيف المقبل".

وختمت الصحيفة أن "الميرينغي ينوي الاستغناء عن مارسيلو لمنح الفرصة للشاب ميغيل غوتيريز، الذي تألق في الموسم الماضي إلى جانب احتمال لعب دافيد ألابا كظهير أيسر".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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