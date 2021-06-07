انطلاق بطولة الرجال لكرة السلة لأندية عدن الخميس القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اقر اتحاد كرة السلة بعدن انطلاق البطولة التنشيطية للأندية في فئة الرجال خلال الفتر من يوم الخميس 10 يونيو وحتى 19 من نفس الشهر على ملعب نادي شمسان بمدينة المعلا وذلك بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بعدن.



و أوضح رئيس اتحاد كرة السلة بعدن سعيد عبده سعيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه البطولة تهدف الى إحياء نشاط اللعبة واتساع رقعة ممارستها على مستوى نطاق واسع بين الاندية الرياضية بالعاصمة المؤقتة عدن.. مشيرا الى أن قيادة الاتحاد التقت ممثلي الاندية المشاركة في البطولة وهي التلال وشمسان والشعلة والجلاء والطليعة من محافظة لحج حيث تم مناقشة الجوانب الفنية واللائحة المنظمة للمنافسات ، بالإضافة إلى إجراء قرعة البطولة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد.

و لفت الى أن مباراة الافتتاح ستقام بين فريقي شمسان و الشعلة في حين يلعب فريقا التلال والطليعة من محافظة لحج يوم الجمعة في ثاني أيام البطولة .