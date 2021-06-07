شكرا لقرائتكم خبر عمومية الوحدة تغضب الأعضاء بتجاهل إخفاقات الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب مضمون انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الوحدة مساء الأحد الماضي «عن بعد» في إغضاب عدد من أعضاء الجمعية، بعد أن تضمنت استعراض التقريرين الإداري والمالي للموسم 2019-2020م فقط وليس الموسم الذي انتهى أخيرا، وكذلك لم تناقش أسباب إخفاق مجلس الإدارة في الكثير من الأمور أبرزها هبوط الفريق الأول لكرة القدم من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الأولى بعد 3 مواسم في دوري الأضواء.

ولوح عدد من الأعضاء باللجوء إلى وزارة الرياضة وإحاطتها بما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جمعية لـ«الشو»

وأوضح عضو الجمعية العمومية رئيس النادي السابق هشام مرسي أن الجمعية كانت مجرد (شو)، وكانت تختص بالعام الماضي وليس لها أي علاقة بما حدث هذا العام، مبينا أنه لم توفر للأعضاء نسخة من التقرير الإداري أونسخة من التقرير المالي قبل الانعقاد بفترة للوقوف عليه قبل انعقاد الجمعية، ومن ثم مناقشته خلال الجمعية. وقال مرسي «إن رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر لم يكلف نفسه باعتذار للجماهير وللأعضاء على هبوط الفريق الأول لكرة القدم».

وتساءل مرسي «لماذا تعقد الجمعية عن بعد، وعدد الأعضاء لا يتجاوز الـ25 عضوا، وهو عدد ليس بالكبير، وكان بالإمكان عقد الاجتماع في النادي؟».

وأضاف «يعكف أعضاء من الجمعية العمومية على عمل مسودة على بعض الملاحظات حول الجمعية، وسترفع لوزارة الرياضة لمعرفة الإجراء القانوني».

تحفظ الغالبيةمن جانبه أكد عضو الجمعية محمد غزالي يماني أن معظم أعضاء الجمعية متحفظون على طريقة انعقاد الجمعية، والتي تركزت في نقاش التقرير المالي لعام 2019 – 2020، والتي لا يعلم عنها أي من الأعضاء، والسبب في ذلك يعود إلى عدم إرسال القوائم المالية لأعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها، مشيرا إلى أنهم بصدد التوجه إلى كبار المؤثرين في النادي بمكة المكرمة من أجل الاتفاق على كيفية التصرف فيما حدث، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة النادي.

جمعية أخرى

في المقابل، أشار مجلس إدارة نادي الوحدة إلى أن هناك جمعية عمومية أخرى ستخصص لمناقشة ما يخص الموسم الذي انتهى قبل أيام من حيث التقارير الإدارية والمالية، على أن تعقد بعد 3 أشهر.

كما أكدت مجلس الإدارة أن جميع الأمور المالية التي نفذت وصرفت في الموسم تحت متابعة وإشراف من قبل وزارة الرياضة.