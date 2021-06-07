بايرن يريد شراء أورتيجا

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وكتبت المجلة أن من الممكن أن يحل أورتيجا محل ألكسندر نوبل ليكون الحارس الثاني في الفريق البافاري بعد الحارس الدولي وقائد الفريق مانويل نوير.
ولم يصدر عن بايرن تعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها.
وانتقل نوبل (24 عاما) إلى بايرن قادما من شالكه في الصيف، ليكون حارسا أساسيا بديلا لنوير في وقت ما، لكنه بدا غير راض عن جلوسه على مقعد البدلاء في الموسم الماضي، ودفع باتجاه إعارته إلى فريق آخر ليجد فرصة للعب.
يذكر أن أورتيجا (28 عاما) المحترف السابق في نادي ميونخ 1860، مرتبط بعقد مع بيلفيلد يستمر حتى 2022، وقد أسهم بنصيب كبير في بقاء ناديه في البوندسليجا.
وبحسب تقرير «كيكر»، فإن بايرن ميونخ فتح قنوات اتصال مع أورتيجا «منذ فترة طويلة»، وذلك على العكس مما حدث مع الحارس البديل السابق سفين أولريش.
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