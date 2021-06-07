اليابان تختتم التصفيات برباعية طاجيكستان

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وتقدم المنتخب الياباني عن طريق كويوجو فوروهاشي في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك إحسان بانجشابي التعادل لمنتخب طاجيكستان في الدقيقة التاسعة.
وفي الدقيقة 50 سجل تاكومي مينامينو الهدف الثاني لليابان، قبل أن يضيف كل من كينتو هاشيموتو وهاياو كوابي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 51 و71.
ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة، وهو الذي كان قد ضمن تأهله في وقت سابق إلى الدور الثالث من التصفيات، فيما تجمد رصيد منتخب طاجيكستان عند 10 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة التي تضم أيضا كلا من قيرغيزستان وميانمار ومنغوليا.
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