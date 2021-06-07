اليابان تختتم التصفيات برباعية طاجيكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب الياباني مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين، بالفوز على طاجيكستان 4 / 1، أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة السادسة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب الياباني عن طريق كويوجو فوروهاشي في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك إحسان بانجشابي التعادل لمنتخب طاجيكستان في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 50 سجل تاكومي مينامينو الهدف الثاني لليابان، قبل أن يضيف كل من كينتو هاشيموتو وهاياو كوابي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 51 و71.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة، وهو الذي كان قد ضمن تأهله في وقت سابق إلى الدور الثالث من التصفيات، فيما تجمد رصيد منتخب طاجيكستان عند 10 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة التي تضم أيضا كلا من قيرغيزستان وميانمار ومنغوليا.