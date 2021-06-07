61 لاعبا يغادرون فرقهم بدوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ظهرت في اليومين الماضيين أسماء اللاعبين الذين سيغادرون فرقهم الحالية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية عقودهم الاحترافية أو انتهاء فترة إعاراتهم.

ويبرز أبها كأكثر الأندية التي ستستغني عن أسماء شاركت معه في الموسم الماضي في حال عدم تجديد عقودهم وإعاراتهم موسما آخر، حيث أعلن عن 10 أسماء ستغادر كشوفات الفريق.

واتضحت حتى الآن الصور التي ستكون عليها فرق دوري المحترفين في الموسم المقبل باستثناء الصاعدين الثلاثة، الحزم والفيحاء والطائي، والهابطين الثلاثة، القادسية والوحدة والعين، حيث ينتظر الصاعدون المنسقين من فرق المحترفين أو من الفرق الهابطة، فيما ينتظر الهابطون الأسماء التي لم تحظ بفرص المشاركة بدوري المحترفين.

وفيما حدد 15 ناديا الأسماء المغادرة بواقع 61 لاعبا، بقي بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الهلال الوحيد الذي لم يحدد الأسماء الراحلة واللاعبين المنتهية عقودهم.

أسماء أعلن الاستغناء عنها

الاتحاد:







حمد آل منصور



طارق عبدالله



راكان النجار



الشباب:





عبدالملك الخيبري



فابيو مارتينز



محمد سالم (وقع للوحدة)



‏الأهلي:





يوسف الحربي



حسن القيد



مهند عسيري



إدريس فتوحي



مباي نيانغ



الرائد:





عبدالفتاح آدم



منصور البيشي



منصور الحربي



حسين الشويش



أرنود ديوم



عزالدين دوخة



روني فيرنانديز



ماركو مارين



النصر:





عبدالرحمن الدوسري (وقع للفيصلي)



عبدالعزيز الدوسري



يحيى الشهري



رائد الغامدي



برادلي جونز



مايكون بيريرا



الفيصلي:





خالد السميري



علي مجرشي



عوض خريص



محمد قاسم



‏التعاون:





عبدالكريم المزيعل



محمد السهلاوي



حسين شيعان



عبدالله الجوعي



أبها:





فهد الجميعة



نادر الشراري



ذعار العتيبي



كريم عواضي



عبدالله القحطاني



سعود زيدان



بينجامين تاتار



كارلوس ستراندبيرغ



مهدي تاهرات



ساري عمرو



الباطن:





صالح آل عباس



سعد خيري



عبدالملك الشمري



عمر العودة



نايف الماس



هاني الناهض



الاتفاق:





صالح القميزي (وقع للفيصلي)



سليمان دوكارا



كارول ميتس



الفتح:





ميتشيل تي فريدي



هلال سوداني



محمد مجرشي



ضمك: