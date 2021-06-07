رفض شكوى 6 أندية ضد الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها تجاه الشكوى التي قدمتها أندية الجبلين وعرعر والنهضة والفيحاء والبكيرية والثقبة ضد نادي الطائي الصاعد حديثا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حول قيام الطائي بالتزوير في وثائق تسجيل لاعب المواليد، النيجيري، (عمران إلياس آدم)، وقالت اللجنة «إن منطوق القرار قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية مع قبول الاستئناف وفقا للمادة (139) من اللائحة». وأبانت اللجنة أنه لم يثبت لها واقعة تغيير في البيانات الخاصة بالوثائق المقدمة للجنة، وأنه من المستقر لدى اللجنة أن اختلاف تواريخ ميلاد اللاعب في الوثيقتين وعدم تطابقها لا يعد دليلا قائما بذاته يستوجب تطبيق أحكام المادة (75) من اللائحة والمنظمة لأحكام التزوير، كما أكدت أن التصريح المنسوب لرئيس نادي الطائي في إحدى القنوات التلفزيونية لا يعد دليلا بحد ذاته طالما انعدمت إحدى عناصر التزوير أو التزييف والتي تفترض ركنا ماديا يتمثل في إحداث تعديل أو تغيير لوثيقة التسجيل.



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