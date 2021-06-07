السعودية تستضيف السوبر الإسباني حتى 2029

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس لصحيفة (ماركا) الإسبانية التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين عن الرياضة في السعودية على استمرار إقامة كأس السوبر الإسباني بالسعودية حتى عام 2029.

وكان الاتفاق الأول ينص على استضافة السعودية 3 نسخ من البطولة، من 2019 وحتى 2021، لكن النسخة الماضية أقيمت في إشبيلية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية فإن اتمام الاتفاق الجديد يعني حصول الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مبالغ تبدأ من 240 مليون يورو حتى تصل 320 مليون يورو.

وتتضمن الاتفاقية الإسبانية السعودية، برامج لتطوير كرة القدم في السعودية، خاصة على مستوى السيدات.

ومنذ توقيع الاتفاق بين الطرفين تغير نظام البطولة، حيث أصبحت تقام بنظام دورة مجمعة من 4 فرق (بطل الدوري والكأس ووصيفيهما)، تلعب من دورين (نصف نهائي ونهائي) لتحديد البطل، علما أنها كانت قبل تنظيمها في السعودية تلعب من مباراة واحدة.

وكان برشلونة أعلن عن مواجهة غريمه التاريخي والتقليدي ريال مدريد في مباراة كلاسيكو جديدة ببطولة كأس السوبر الإسباني عام 2022.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي أن لوائح بطولة السوبر الإسباني تنص على مواجهة بطل كأس ملك إسبانيا لموسم 2020/2021 مع وصيف الدوري الإسباني للموسم ذاته.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بكأس السوبر برصيد 13 مرة، يليه ريال مدريد برصيد 11 مرة، علما بأن أتلتيك بيلباو هو حامل لقب البطولة، فيما حمل لقب النسخة قبل الماضية ريال مدريد عندما توج باللقب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.