الأخضر يستمر في تجهيز طبخة الحسم

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ويستعد الأخضر لخوض مباراته السابعة في مجموعته الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي يواجه خلالها منتخب سنغافورة يوم الجمعة المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض.
ويعني فوز الأخضر على سنغافورة ضمانه التأهل للمرحلة المقبلة دون التأثر بالنتائج المتبقية.
وخاض الأخضر أمس تدريباته في الثامنة مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، فيما سبقها أمس الأول حصة استشفائية تلت المباراة الوقية التي جرت أمام المنتخب اليمني السبت الماضي وكسبها الأخضر بثلاثية نظيفة.
على صعيد متصل، واصل عبدالإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما ينتظر أن يكون قد لحق بتدريبات أمس، المدافع مهند الشنقيطي بعد أن غادرة المعسكر بإذن من الإدارة والجهاز الفني للاطمئنان على صحة والده الذي تعرض إلى وعكة صحية.
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