السماح لأندية الثانية بضم أجنبي ثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح الاتحاد السعودي لكرة القدم أندية دوري الدرجة الثانية حرية تحديد فئة اللاعب المحترف الثالث لشغله بأجنبي أو مواليد خلال الموسم المقبل. وأشار الاتحاد إلى أنه في حال قرر النادي تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب مواليد يشترط ألا يزيد عمره عن السن المحدد. وكان الاتحاد السعودي يسمح لفرق دوري الدرجة الثانية بتسجيل لاعبين أجنبيين لكل ناد ولاعب واحد من المواليد بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على 24 عاما.

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