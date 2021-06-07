شكرا لقرائتكم خبر عن روني يشيد بكانتي: مزيج من ماكليلي ويايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دعم النجم الإنجليزي واين روني منتخب إنجلترا لتقديم أداء مميز في بطولة أمم أوروبا لكنه توقع فوز فرنسا باللقب لأن «لا فريق يمكنه إيقاف بطل العالم». وأضاف روني: «عندما تنظر لمهارات لاعبين من أمثال كيليان مبابي ونجولو كانتي وكريم بنزيمة وأنطوان جريزمان وبول بوجبا ورافائيل فاران وهوجو لوريس تدرك حتماً أنهم سيفوزون باللقب في حال قدموا نفس أدائهم في مونديال 2018. فرنسا تتمتع بانسجام ووحدة ولا أتخيل واحداً من فريق المدرب ديشامب يقول لنفسه سأكون نجم الفريق وأفوز لهم باللقب».

وأشاد روني بلاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي، وقال: كانتي أكثر تأثيراً من ماكليلي في زمانه وهو مزيج من يايا توريه وماكليلي معاً، هو لاعب الفريق الأكبر. في نهائي أوروبا فعل كل شيء، يكسر لعب الخصم ويلعب في مساحات ضيقة ويبدأ الهجمة. اعتدنا رؤية ذلك مع يايا توريه لكن كانتي يحمي خط الدفاع أيضاً مثلما كان يفعل ماكليلي بل أفضل منه. من المذهل أن نرى نجمين في نجم واحد ناهيك عن طاقته التي تخرج أفضل ما في زملائه. أعتقد أنه أفضل لاعب وسط في العالم.