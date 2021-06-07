شكرا لقرائتكم خبر عن بوينديا ينتقل إلى أستون فيلا من نوريتش في صفقة قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوريتش - رويترز

توصل أستون فيلا لاتفاق لضم لاعب الوسط إميليانو بوينديا من نوريتش سيتي، على ما أعلن الناديان المنتميان للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين.

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن فيلا اتفق على دفع 33 مليون جنيه استرليني (46.77 مليون دولار) مبدئياً، وهو رقم قياسي للنادي للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عاماً.

ويتوقف إتمام الصفقة على الفحص الطبي، وسيخضع له بوينديا عقب المشاركة مع الأرجنتين في مباراة ضد كولومبيا بتصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء.

وسجل لاعب الوسط 15 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة مع نوريتش في دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي، ليساعده في تحقيق اللقب والتأهل للدوري الممتاز.