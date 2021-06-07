شكرا لقرائتكم خبر عن كريتشيكوفا تسحق ستيفنز وجوف تهزم جابر في "رولان جاروس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

سحقت التشيكية باربورا كريتشيكوفا صاحبة الضربات القوية، منافستها الأمريكية سلون ستيفنز، التي بلغت النهائي سابقاً، 6-2 و6-0 في مواجهة بين لاعبتين غير مصنفتين، لتتأهل لدور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الاثنين.

ولم تخسر كريتشيكوفا، المصنفة 33 عالمياً سابقاً، والفائزة بلقب الزوجي 2018 في رولان جاروس برفقة كاترينا سينياكوف، منذ لقبها الأول في ستراسبورج قبل فرنسا المفتوحة، وهيمنت على اللقاء ضد ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة 2017 منذ البداية في ملعب سوزان لينجليه في جو مشمس.

كما لم تتمكن ستيفنز، المصنفة الثالثة على العالم سابقاً، والتي بلغت النهائي في باريس عام 2018، من صد ضربات كريتشيكوفا القوية في أول مواجهة بينهما، وارتكبت 26 خطأ سهلاً.

وكسرت كريتشيكوفا (25 عاماً) إرسال اللاعبة الأمريكية مرتين في المجموعة الأولى، واكتسحت في المجموعة الثانية.

واستغلت اللاعبة التشيكية ثاني نقطة لحسم اللقاء بضربة أمامية ناجحة، وهي العاشرة لها في المباراة.

وفي لقاء آخر، تأهلت الأمريكية الصاعدة كوكو جوف إلى دور الثمانية بإحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس لأول مرة، بعد أن تفوقت على التونسية أنس جابر 6-3 و6-1 في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة الاثنين.

وتحكمت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً في أعصابها خلال بداية متوترة أمام أنس جابر، ولم تترك فرصة لمنافستها بفضل مستواها الحاسم.

وحاولت أنس جابر، بطلة فرنسا المفتوحة للناشئات سابقاً، مثل جوف، قلب الأوضاع من خلال ضرباتها الساقطة المعتادة، لكنها لم تتمكن من إيقاف جوف.

وحققت جوف الانتصار خلال أقل من ساعة في رابع نقطة لحسم اللقاء، ولم تخسر أي مجموعة في البطولة حتى الآن.

وستلتقي جوف مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا، التي سحقت سلون ستيفنز 6-2 و6-0، من أجل مقعد بالمربع الذهبي.

وقالت جوف المصنفة 24 في الملعب: "أنا سعيدة جداً بالوصول لدور الثمانية لأول مرة، ولعبت بشكل جيد حقاً اليوم".