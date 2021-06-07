شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلى ترحب برحيل مروان محسن وتنتظر العروض الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح برحيل مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، بسبب عدم استغلال الفرص التى حصل عليها اللاعب.

وتنتظر لجنة التخطيط بالأهلي مناقشة العروض الرسمية التى ستصل النادى لشراء مروان محسن فى الصيف، بعدما تم وضعه على قائمة الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء.

ويوجد عدد كبير من المهاجمين في صفوف الأهلي وترغب فى التخلص من بعضهم لإفساح المجال فى عودة بعض اللاعبين المعارين وكذلك الصفقات الجديدة التى ينوي الجهاز الفني إبرامها.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في خط الهجوم فيما يجلس الثنائي والتر بواليا ومروان محسن على دكة البدلاء بعدما فشل في استغلال الفرص التى أُتيحت لهما.