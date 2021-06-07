شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجي أكا لاعب الجونة يتلقى عرضا من جالاتا سراي التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى سيرجي أكا، لاعب نادى الجونة ومنتخب كوت ديفوار، عرضاً من نادى جالاتا سراي التركي، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى مصطفى محمد، للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

ويمثل أكا قوة كبيرة لنادى الجونة فى وسط الملعب، ما جعله هدفا للعديد من الأندية فى الدورى المصرى بالفترة الأخيرة، ومنها الأهلي والزمالك، وبدأ أكا مسيرته الكروية في فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم انتقل إلى الصفاقسي التونسي فى موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل أخيراً إلى نادى الجونة.

وانضم لاعب وسط نادي الجونة لمعسكر منتخب كوت ديفوار المقام هذا الشهر، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا فى إطار التحضير لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأعلن نادى الجونة استدعاء نجمه الإيفوارى سيرج أكا، لاعب الفريق، للانضمام إلى صفوف منتخب كوت ديفوار، لخوض مباراتين وديتين أمام غانا وبوركينا فاسو وغانا، استعدادًا لانطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال نادى الجونة، فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "استدعاء لاعبنا سيرج أكا لمعسكر منتخب ساحل العاج".

واهتمت وسائل الإعلام الإيفوارية بانضمام أكا لمران منتخب الأفيال، حيث أبرز موقع "أفريكا فوت يونايتد" وصول أكا إلى أبيدجان وخوضه المران الأول وسط كتيبة المدرب الفرنسي باتريس بوميل.