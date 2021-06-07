شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود وليد أزارو للدورى المصرى بعد تألقه مع الاتفاق السعودي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الأهلى والزمالك عن التعاقد مع لاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفهما لمواصلة تحقيق البطولات والإنجازات بالنسبة للأحمر، والعودة لمنصات التتويج للأبيض.

ويسعى الأهلى للتعاقد مع مهاجم سوبر بعدما فشل الكونغولى والتر بواليا فى ترك أى بصمة مع الفريق، حيث لعب أكثر من 17 مباراة لم يسجل سوى هدفين فقط، وهو الأمر الذى جعل الكثير من مسئولى وجماهير الأهلى تطالب برحيله، فى الوقت الذى لم يجد الزمالك المستوى المطلوب من التونسي سيف الجزيرى أو مروان حمدى أحدث صفقاته الهجومية وبدأ يفكر فى ضم مهاجم جديد يكون قادراً على تعويض رحيل مصطفى محمد.

وربطت العديد من التقارير القطبين بالتعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي الحالي والأهلى السابق، بعدما واصل تألقه في الدوري السعودي هذا الموسم، ولكن لم تكن هناك أي شيء رسمي من القطبين حتى الآن.

ونستعرض فى هذا التقرير أرقام وليد أزارو هذا الموسم..

لعب: 25 مباراة

سجل: 9 أهداف "بدون ركلات جزاء"

أسيست: 4 أهداف

صناعة فرص محققة: 31 فرصة لزملائه

التسديد: 59 مرة منها 24 بين القائمين والعارضة

المراوغات: 23 مرة بنسبة نجاح وصلت 52%

دقة التسجيل: سجل 9 أهداف من 19 فرصة مؤكدة