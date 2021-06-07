شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع المحلة 2-2 ودياً استعداداً لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية بين فريقي سموحه والمحلة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري الممتاز بعد فترة التوقف الجارية.

تقدم المحلة بهدف الأول عن طريق خالد الأخميمي، والذي أنهي به الشوط الاول، ونجح خالد عيد فى عمل عدة تغييرات وتمكن من احراز الهدف الثاني عن طريق محمود صلاح.

وأجرى أحمد سامي المدير الفنى لفريق سموحة، عدة تغييرات وتمكن من السيطرة والاستحواذ على الشوط الثانى، ونجح ديريك نسينامبى فى احراز الهدف الأول.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من الضائع نجح خلال عبد الكبير الوادي في أدارك هدف التعادل لتنتهي المباراة بهدفين لكل فريق.

وأكد أحمد سامي ان مباراة المحلة خير اعداد لعودة الدورى حيث استطاع اعطاء الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على المستوى الفني والبدني قبل عودة المباريات الرسمية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية غدا فى الخامسة عصرا على ملاعب سموحة.