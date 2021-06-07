شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى مكثف لحراس الزمالك استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلي أوليفيرا مدرب، حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى بالفريق خلال التدريب مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وقام أوليفيرا بزيادة الحمل البدني لحراس المرمى خلال المران.

كما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال تدريب الفريق مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقسم الجهاز الفنى اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض تقسيمة قوية فيما بينهم في وسط الملعب.

فيما أدى يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين بمقر النادي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تجهيز أوباما بدنيا قبل مواصلة مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

من ناحية أخرى، ركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بتدريب اللاعبين على تصويب ركلات الجزاء وتأهيلهم بالشكل الأمثل، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى بسبب الأجندة الدولية.

ويحرص كارتيرون على استغلال فترة توقف الدورى لتصحيح كافة الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق فى الفترة الماضية، ومن ضمنها تسديد ركلات الجزاء والتى شهدت إهدار بعضها بسبب الرعونة.

وخصص المدير الفنى للزمالك فقرة فى التدريبات لتأهيل اللاعبين على تصويب ركلات الجزاء بالشكل الأمثل دون أن يقيم أى تعديل على ترتيب اللاعبين المسددين للضربات خلال المباريات الرسمية.

كما قام كارتيرون بتدريب اللاعبين على التصويب من على بعد، حتى يصبح سلاح للزمالك فى المواجهات المتبقية بالدورى.