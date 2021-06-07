شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتأهل لنهائى كأس مصر للشباب ويلتقى حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الشباب بنادي سيراميكا لنهائي كأس مصر للشباب مواليد 2001، بعد الفوز على طلائع الجيش فى نصف النهائي بهدفين دون رد، ليتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي البطولة.

ومن المنتظر أن يلاقي سيراميكا فريق حرس الحدود المتأهل على حساب الإسماعيلي في المباراة النهائية المقرر إقامتها السبت المقبل، بحثا عن أول القاب الفريق في مختلف الأعمار والفئات السنية.

وأسدل الستار الجمعة الماضى على مواجهات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر للشباب موسم 2020-2021 والتي تقام للمرة الأولى.

ونجح فريق حرس الحدود في تخطي الاتصالات بنتيجة هدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضية ضمن ختام دور الثمانية لبطولة كأس مصر للشباب، وتأهل حرس الحدود لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة ليتجاوزه أيضا ويضرب موعدا في المباراة النهائية أمام سيراميكا.