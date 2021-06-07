الامارات | رونالدو يرد على ميسي ويعلنها "حرب فنادق"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يرد على ميسي ويعلنها "حرب فنادق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإسبانية مدريد لافتتاح فندق جديد من السلسلة الشهيرة "CR7" في شارع غران فيا الشهير، ليضم "الدون" الفندق الرابع له، متأخراً عن غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يستحوذ على خمسة فنادق.

ونشرت الإسبانية جورجينا رودريغيز عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تهنئة لزوجها، قائلة فيها: "تهانينا كريستيانو على افتتاح فندق الأحلام هذا في قلب مدريد.. ما زلت أشعر بالدهشة مما تصنعه، بجهد كبير وشجاعة.. أدعوك لاكتشاف هذه المساحة التي ستثيرك وتجعلك تحلم".

من جهتها، قالت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية إن الفندق يقع في مبنى مكتبة تاريخية، تم بناؤه عام 1923 وسط مدريد، ويحتوي على 168 غرفة، ويتكون من 10 طوابق، ومطاعم ومسبح، مشيرة إلى أن رونالدو استثمر في الفندق مبلغ 13 مليون يورو ليكون الأول له خارج البرتغال.

وأضافت أن "الدون" يخطط أيضاً إلى افتتاح فروع أخرى من سلسلة فنادقه في مدينة نيويورك الأمريكية ومراكش المغربية.

ويأتي افتتاح رونالدو لفندقه الجديد بعد أيام فقط من تدشين فندق "كازا كانوت" في إسبانيا الذي يعتبر الخامس في سلسلة فنادق مجموعة (MIM) التي يمتلكها ميسي منذ 2017، وتعمل في مجال الضيافة. ويقع الفندق في أحد أرقى مناطق أندورا (كارلماني دي إيسكالديس أينغورداني)، ويضم 31 غرفة فندقية فاخرة.

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