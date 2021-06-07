شكرا لقرائتكم خبر عن العسال لوزير الرياضة : أين انت من لجنة الزمالك بعد سحب ارض ٦ اكتوبر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار محمود العسال عضو الجمعية العمومية والمستشار القانوني السابق بنادي الزمالك الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضةبسرعة التدخل لإنقاذ نادي الزمالك بعد اعلان لجنة حسين لبيب سحب ارض النادي ب٦ اكتوبر.

وقال في تصريحات خاصة للمصري اليوم بعدما أعلنت اللجنة السابقة لنادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز بأن وزارة الانتاج الحربى ستتولى بناء أرض ٦ اكتوبر اليوم اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب تعلن سحب الأرض.

وتابع أين وزير الرياضة المحترم أين هو من لجانك أين هو من قراراتك ألم يحن الوقت بتصحيح المسار وإعادة الأمور لنصابها الطبيعى ألم يحن الوقت لعودة مجلس مرتضى منصور الشرعي والمنتخب يمارس مهامه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وطالب العسال الوزير بالنظر لمصلحة ملايين الزملكوية جمهور وأعضاء وعلي أن يتخيل أن مؤسسة رياضية من أكبر المؤسسات فى الوطن العربى لها ملايين المشجعين فى مصر والوطن العربى نادى الزمالك يسقط بهذا الشكل المريب .

وتابع :« أين الصالح العام اين الحفاظ على المال العام مما يحدث موكدا ان ما بنى على باطل دائما وأبدا مصيره الفشل والإنهيار؟».

واختتم العسال تصريحاته قائلا: «لايعنينى سوى الكيان لا يعنينى سوى فرحة ملايين الجماهير والتى تتلاشى يوما بعد يوم».