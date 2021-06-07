شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يكشف أسباب عدم إعلان فرجاني ساسي وجهته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقع على عقود انضمامه لأحد الأندية القطرية.

وقال حمادة أنور في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» إلى تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«فرجاني ساسي، وقع مع أحد الأندية القطرية، تمهيدًا لانتقاله لها خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، موضحًا :«النادي الذي وقع له فرجاني، لن يستطيع الإعلان عن ضم اللاعب في الوقت الحالي».

وأضاف :«فرجاني من حقه التوقيع لأي نادي في خلال الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع القلعة البيضاء، ولكن النادي الذي وقع له اللاعب لن يستطيع الإعلان عن الصفقة، لأنه يجب عليه أولاً أن يخطر الزمالك أنه يتفاوض مع اللاعب التونسي».

وأشار :«سيتم الإعلان عن النادي الجديد لفرجاني بعد 30 يونيو الجاري»، مضيفًا:«اللاعب حاول خلال الفترة الماضية، الحفاظ على علاقته القوية مع جمهور الزمالك، وعدم خسارة جمهور القلعة البيضاء».