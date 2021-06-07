شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 3 آلاف متسابق من 50 دولة.. بدء الاستعدادات لاستضافة مسابقة «الرجل الحديدي» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزاره النقل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، أعمال تجهيز الطريق الدائري بالغردقة لإقامة بطولة Iron Man الرجل الحديدي بنسختها الأولى، والتي ستقام بجمهوريه مصر العربية بمحافظه البحر الأحمر بمدينه الغردقة.

وتعد تلك البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة- الدراجات- الجري، ويشارك فيها أكثر من 50 دولة، حيث يتنافس ما يقارب من 3000 متسابق من جنسيات مختلفة.

قامت الهيئة العامه للطرق والكباري متمثلة في المنطقة التاسعة بالبحر الأحمر بالبدء بأعمال رفع كفاءة مسار الدراجات وهو الطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة بداية من منطقة سهل حشيش وهي نقطة انطلاق المسابقة حتي منطقة الجونة مع تقاطع طريق الغردقة القاهرة ذهابا وايابا، كما سيتم تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمؤدية للفنادق والمنتجعات السياحية، إضافة إلى تطوير الطريق ما بين سهل حشيش إلى الجونة والمقرر إقامة المسابقة عليه ليتناسب مع مواصفات الحدث باستخدام طريقة الاساس المثبت FDR وذلك بتكلفة تصل ١٧ مليون جنيه.

وتم تقسيم المسابقة إلى ثلاث مراحل هي ٢ كيلو متر سباحة و٩٠ كيلو متر دراجات و٢١ كيلو متر للجري حيث يتطلب الجري وركوب الدراجات طرق ممهدة لإجراء المسابقة عليه.

وتعتم مسابقة الرحل الحديدي على اللياقة البدنية وقدرة التحمل، ولا توجد أي شروط للتقديم في المسابقة، والسن سيكون من 18 سنة لـ 77 سنة تقريبًا.