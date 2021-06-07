شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالشافي يؤدي تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف المطراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.

وقام «عبدالشافي» بأداء تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب للتعافي من إصابته، حيث يعاني من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.