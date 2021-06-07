شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. تدريبات تأهيلية لشيكابالا وحفنى وجمعة وحازم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالرازق «شيكابالا»وعبدالله جمعة وحازم إمام وأيمن حفني رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم في صالة الجيمانيزيوم.

ويعاني حازم إمام من إصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني «عبدالشافي» من إصابة بشد في السمانة، ويعاني عبدالله جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين يؤدي «شيكابالا وحفني» تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج المخصص لهما من الجهاز الفني.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.