شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. تدريبات تأهيلية لشيكابالا وحفنى وجمعة وحازم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالرازق «شيكابالا»وعبدالله جمعة وحازم إمام وأيمن حفني رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم في صالة الجيمانيزيوم.
ويعاني حازم إمام من إصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني «عبدالشافي» من إصابة بشد في السمانة، ويعاني عبدالله جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين يؤدي «شيكابالا وحفني» تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج المخصص لهما من الجهاز الفني.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.