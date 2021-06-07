شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. «أوليفيرا» يقود مران الحراس وبرنامج بدني للثلاثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادما من بلاده بعد قضاء فترة إجازته.

وقاد أوليفيرا تدريبات حراس مرمى الفريق اليوم بشكل طبيعي.

ووضع أوليفيرا، برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى بالفريق خلال التدريب، وقام أوليفيرا بزيادة الحمل البدني لحراس المرمى خلال المران.

وقاد أيمن الطويل مدرب حراس فريق ٢٠٠٣، تدريبات حراس مرمى الفريق لمدة يومين لحين وصول مدرب الحراس البرازيلي .