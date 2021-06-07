شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العراق يهزم كمبوديا برباعية فى تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب العراق على منتخب كمبوديا برباعية في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسجل العراقي إبراهيم بايش الهدف الأول في الدقيقة 12 وعزز اللاعب مهند على كاظم النتيجة في الدقيقة 41، وأضاف أمجد عطوان كاظم الهدف الثالث في الدقيقة 57.

واختتم أحمد إبراهيم خلف رباعية العراق في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، بينما يتذيل منتخب كمبوديا قائمة الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.