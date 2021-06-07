شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح للأسبوع الأول من بطولات الترايثلون الدولية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات الترايثلون المقامة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء عن ختام بطولتي السيدات والرجال تحت 23 عاما ضمن بطولتي كأس إفريقيا وكأس العرب المؤهلين لأوليمبياد طوكيو.

وتقام بطولات الترايثلون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء خالد فورة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد ناصر رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للترايثلون ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي للترايثلون وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وأعلنت اللجنة عن نتائج منافسات السيدات تحت ٢٣ عاما، حيث استطاعات اللاعبة بسملة السلاموني، الفوز ببطولتي إفريقيا والبطولة العربية وتعزيز موقفها من التصنيف العالمي، كما حصلت اللاعبة الواعدة ميرنا عاطف على المركز الثالث عربياً.

وواصلت مصر فوزها في منافسات الرجال تحت ٢٣ عاماً حيث حقق البطل سيف الدين خالد المركز الأول عربياً والثالث إفريقياً، وجاء اللاعب مهند ياسر المركز الثالث عربياً.

وفي منافسات الناشئين حقق اللاعب عبدالرحمن شريف المركز الثاني إفريقياً، والأول عربياً، وفاز اللاعب أحمد هاني بالمركز الثالث إفريقياً، والثاني عربياً فيما حل زميله اللاعب عمر كارم في المركز الثالث.

وفي منافسات الناشئات تمكنت البطلة مرام ياسر من تحقيق المركز الأول عربياً والثاني إفريقيا، فيما حلت اللاعبة روان مصطفى في المركز الثالث.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان لها، أن البطولة قد شهدت منافسة قوية من جميع المشاركين، كون بطولة شرم الشيخ من المحطات الأخيرة المتبقية قبل انتهاء فترة التأهيل الأوليمبي والتي شهدت حضورا قويا يعد الأقوى في تاريخ السباقات التي استضافتها مصر للترايثلون.

وشارك اللاعبون واللاعبات من دول العالم المختلفة وممثلون للقارات بحثاً عن نقاط التأهيل، فشهدت البطولة حضور قوي من أمريكا اللاتنية ودول الإكوادور وكولمبيا وكوبا وأمريكا وعدة دول أوروبية، على رأسها النمسا وروسيا ورومانيا وأيضا دول آسيوية ووصل عدد الدول المشاركة إلى ٤٢ دولة.

وتعد البطولة بمثابة تجربة جيدة للأسبوع المقبل قبل انطلاق البطولات الإفريقية والعربية الكبري للترايثلون والتي تعد أهم بطولات القارة الإفريقية والإقليم العربي.